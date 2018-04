Kontrowersyjne działania Symantec

Twój certyfikat SSL może nie działać na Chrome

Zgodnie z wpisem na Google Webmaster Central Blog 20 lipca 2018 przeglądarka Chrome zostanie zaktualizowana do wersji 70. Będzie to kolejny krok w kierunku obniżenia zaufania tej przeglądarki do certyfikatów SSL/TSL wydawanych przez Symantec CA (urząd certyfikacji). Chrome przestanie respektować wszystkie certyfikaty wydane przez tą firmę.